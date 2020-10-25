شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم المنتجات المصرية وتروج لـ5 قطاعات غذائية للتصدير لأسواقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن تقديم غرفة جدة التجارية فى المملكة العربية السعودية فرص حقيقية للسلع والمنتجات المصرية من الصناعات الغذائية لدخولها السوق السعودى والترويج للشركات المصرية هناك، وذلك بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى بجدة، وجاءت أكتر الفرص التصديرية من قطاعات الصناعات الغذائية التى يحتاجها السوق السعودى وحددتها الغرفة التجارية بجدة 5 قطاعات وهى منتجات الألبان، الخضروات والفواكه الطازجة " مصنعة ومجففة "، الحلويات، المكرونة بالاضافة إلى زيوت الطعام .

وأضاف المجلس فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن السعودية من أهم الدول التى تصدر لها مصر منتجات غذائية بنحو 10% من صادرتنا والفرصة الحالية هى دخول السلع المصرية كبديل لبعض المنتجات الأخرى من الدول المنافسة التى كانت متواجدة هناك، خاصة وأن هناك دعم من الجانب السعودى للمنتجات المصرية فى الوقت الحالى، وهى خطوة جيدة فى مبادرة الغرفة التجارية فى جدة والتى بدأت فى الترويج للسلع والمنتجات المصرية والسماح بدخول المنتجات المسجلة فى هيئة الغذاء والدواء السعودية كما أن الجانب السعودى سمح لشركات مصرية بالدخول السعودى ولا يستلزم تسجيلها فى الهيئة ومنها المكرونة .

ووفقا لبيانات المجلس، إن صادرات الصناعات الغذائية للسوق السعودى بلغت 337 مليون دولار فى عام 2019 وحققت نسبة نمو نحو 8% عن العام السابق عليه، واحتلت مصر المرتبة الثالثة من قائمة الدول التى تستورد منها السعودية السلع الغذائية خلال العام الماضى بنحو 4.5% من قيمة واردتها من الغذاء ، كما أكد المجلس أن عدد السلع الغذائية التى تم تصديرها إلى السعودية فى عام 2019 بلغ 12 سلعة وجاءت كالتالى :

1 حلوى جافة بقيمة 5 ملايين دولار .

2 خمائر بقيمة 6 ملايين دولار .

3 نشاء دستورى من الذرة بقيمة 7 ملايين دولار .

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4 تفل قصب السكر بقيمة 10 ملايين دولار .

5 تبغ وابدال تبغ مصنعة 11 مليون دولار .

6 بسكويت وعجائن غذائية 17 مليون دولار .

7 محضرات غذائية متنوعة 22 مليون دولار .

8 مركزات صناعة مشروبات غذائية 28 مليون دولار .

9 زيت عباد الشمس بقيمة 36 مليون دولار ,

10 خضار مجمد 45 مليون دولار .

11 شيكولاته 48 مليون دولار .

12 أجبان بقيمة 54 مليون دولار .