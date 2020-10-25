شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسراً 36.55 نقطة ليصل إلى مستوى 9921.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.4 مليون سهم بقيمة 156.9 مليون ريال عبر تنفيذ 3147 صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.42%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة قطر للتأمين، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 202، وذلك في 27 أكتوبر الجاري.

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فيما أعلنت مجمع شركات المناعي، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 1 نوفمبر.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة قطر، عن معالجة الخلل المؤقت الذي حصل في ملخص بيانات السوق الظاهر في الصحفة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.