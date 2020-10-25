شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي النقدي للكويت يسجل أعلى مستوياته التاريخية بنهاية سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وصعد الاحتياطي النقدي للبلاد خلال الفترة الى 13.79 مليار دينار (45.14 مليار دولار) بارتفاع شهري 1.74% أي بزيادة 236 مليون دينار (نحو 772 مليون دولار)، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتخطى الاحتياطي بذلك أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس الماضي عندما وصل الى 13.55 مليار دينار (ما يعادل 44.3 مليار دولار).

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي

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وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.

وتأتي هذه الزيادة مع استمرار تدفقات الأجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 39.4 مليون دينار (128.7 مليون دولار) خلال تعاملات سبتمبر من العام الحالي.

ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.