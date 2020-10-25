شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي سابق يتوقع تراجع نسبة العمالة الوافدة بالقطاع المصرفي خلال السنوات القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، تراجع نسبة العمالة الوافدة العاملة في القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات القادمة في جميع القطاعات الخاضعة تحت إشراف مؤسسة النقد.

وأكد أن «ساما» تعمل جاهدة على توطين القطاع المصرفي سواء البنوك الوطنية أو شركات التمويل، بحسب صحيفة عكاظ.

وأشار إلى أن «ساما» تعمل على زيادة نسبة النساء في القطاع، كما يوجد إقبال كبير من السيدات على العمل في القطاع المصرفي، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وذكر أن ارتفاع نسبة توطين السيدات في القطاع المصرفي وصلت إلى 16% في عام 2019 مقابل 6% في عام 2006، لم يشكل مفاجأة، إذ إنه يتوقع خلال السنوات القادمة ارتفاع النسبة مع تزايد إقبال السيدات على الانخراط في القطاع المصرفي.

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ومؤخرا، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في .2014

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين 7 أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها.