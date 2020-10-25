شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. نجاح المزاد الأضخم بالرياض خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إتقان العقارية نجاح المزاد العلني الـ13 لتصفية تركة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي، الذي يعد الأكبر في مدينة الرياض لعام 2020، على أراضي العزيزية مول وأرض المعارض المجاورة له، وأرض البرج، وأرض خام رقم 6 بحي بدر، إذ تم بيع جميع العقارات المعروضة بإجمالي 1.026 مليار ريال.

ويعد المزاد الـ13 من تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي الأضخم والأكبر، إذ تم بيع أرض العزيزية مول لرجل الأعمال محمد بن عبدالله العثيم بمبلغ 586.5 مليون ريال.

كما تم بيع أرض البرج لرجال الأعمال عبد المحسن بن خليل السبعان بمبلغ 338.34 مليون ريال، أما العرض الثالث وهو مخطط رقم 6 من حي بدر والذي اشتراه رجل الأعمال موسى بن محمد الموسى بقيمة إجمالية 101.13 مليون ريال، بحسب صحيفة عكاظ.

يشار إلى أن شركة إتقان كانت قد عقدت المزاد الأول لبيع عشرة أصول عقارية متنوعة من أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة "سعد للتجارة" المتعثرتين والذي أقيم بمنطقة الخبر في ديسمبر 2018 .