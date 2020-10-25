شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان السعودية": ارتفاع نسب حجز الوحدات السكنية بضاحية "الجوان" إلى 71% حتى نهاية الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن ارتفاع نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان من بداية العام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث إلى 71% من حجم الوحدات السكنية في مشاريع الضاحية.

وأوضح البرنامج في ببان على موقعه الإلكتروني، أن ضاحية الجوان تشتمل على عدة مشاريع هي "شمس الديار - إسكان الرياض - عمائر الجوهرة - إشراق ليفينج – سرايا النرجس - ديار السعد - مرسيه".

وبين البرنامج بأن مشروع ديار السعد ومشروع سرايا النرجس كانا الأعلى من حيث نسب الحجوزات للوحدات السكنية منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث بنسبة بلغت 100%، يليهما مشروع شمس الديار بنسبة حجوزات وصلت إلى 83%، ثم مشروع إشراق ليفنج بنسبة حجوزات بلغت 79%.

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وأوضح البرنامج، أنه أطلق بداية الربع الرابع ثلاثة مشاريع جديدة في ضاحية الجوان ضمن المرحلة الثانية من مرسية وهي مشروع نساج تاون ومشروع النرجس فيو ومشروع سرايا الجوان، التي حظيت بإقبال كبير لحجز الوحدات السكنية فيها من قبل المستفيدين من خلال منصة وتطبيق سكني ومركز سكني الشامل الذي شهد توافد أعداد كبيرة للاستفادة من هذه المشاريع.

وتعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون متر مربع، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وأعلن برنامج "سكني" في سبتمبر الماضي، عن اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، الذي يُعد ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التطوير العقاري.