شكرا لقرائتكم خبر عن ديون الشركات السعودية المدرجة ترتفع 36% بنهاية الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قصيرة وطويلة الأجل وغير شاملة قطاع التأمين والصناديق العقارية المتداولة، بنسبة 35.9% بما يعادل 343.06 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت تلك الديون خلال الفترة من العام الجاري نحو 1.29 تريليون ريال، مقابل نحو 955.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 20.9% مقارنة بإجمالي الأصول "قصيرة وطويلة الأجل" البالغ بنهاية الفترة ذاتها 6.21 تريليون ريال.
وكانت تشكل ديون الشركات السعودية المدرجة نحو 17.7% من الأصول خلال الربع الثاني من عام 2019.
ويعود هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في حجم الدين في قطاع الطاقة، إذ نمت الديون في القطاع بنحو 121%، لتبلغ نحو 555 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 250.8 مليار ريال في الربع السابق له.
وكانت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول عند 15.8% بنهاية الربع الرابع 2019، ونحو 17.7% بنهاية الربع الثاني 2019، و16.6% بنهاية الربع الرابع 2018، و17.2% بنهاية الربع الثاني من 2018، وأخيرا 16.7% بنهاية عام 2017.
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