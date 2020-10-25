شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى للاستثمار تتوقع أن يظل الإنفاق الإستهلاكي بالسعودية تحت ضغط لنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة جدوى للاستثمار في مذكرة بحثية أن يظل الإنفاق الاستهلاكي بالسعودية تحت الضغط في الربع الرابع لعام 2020.

ونوهت المذكرة على أن الخطر الرئيسي على توقعاتها يتصل بحدوث موجة ثانية من جائحة كورونا "كوفيد-19" في المملكة، والتي ستؤثر على الأرجح في حال حدوثها، من وجهة نظر شركة الأبحاث، على الاستهلاك والأسعار بطريقة سلبية في الربع الرابع أو بالفعل مطلع الربع الأول لعام 2021 في حال حدوثها، بحسب موقع قناة العربية..

وأضافت المذكرة، بأن نمو المدفوعات غير النقدية ربما يفسر سبب تراجع السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي (كنسبة من إجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وعمليات نقاط البيع) خلال عام 2020 حتى اللحظة الحالية، حيث بلغت 61% في أغسطس 2020 مقابل 72% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت المذكرة إن متوسط الأسعار بالنسبة لمعدل التضخم شهد ارتفاعا بنسبة 6% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 0.9% في الربع الثاني من العام ذاته.

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عاكسة تأثير الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة ابتداء من يوليو إلى 15%، لافتة إلى أنه على الرغم من تباطؤ عمليات نقاط البيع بعد تطبيق رفع الضريبة، إلا أنه تلاحظ بعض التعافي بعمليات نقاط البيع خلال عطلة عيد الأضحى.

ولفتت، إلى أنها أبقت على توقعاتها لمعدل التضخم بالسعودية لعام 2020 ككل بارتفاع نسبته 3%، آخذة في الاعتبار الاتجاهات الأخيرة، مبينة أن توقعاتها لعام 2021 ككل نمو التضخم 3.2%.

وتوقعت، بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2020، حدوث تراجعات شهرية حتى نهاية العام؛ نتيجة لانخفاض الاستهلاك، مع توقعات بأن يلجأ أصحاب الشركات وتجار التجزئة إلى خفض أسعارهم النهائية.

يشار إلى أن السعودية رفعتت ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% بداية من يوليو 2020 في مواجهة تراجع إيرادات الدولة بسبب هبوط أسعار النفط.

وتوقع جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس أن يظل التضخم مرتفع على خلفية الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى ما بين 5.5% و6% في الأشهر الاثني عشر والتي بدأت من يوليو الماضي وقت تطبيق زيادة تلك الضريبة.