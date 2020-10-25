شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأسمنت: 804 ملايين جنيه قيمة تعويضات العمال و156مليون مبيعات التصفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إبراهيم المناسترلى، المصفى العام للشركة القومية للأسمنت، أن أعمال التصفية للشركة تتم وفق الجدول المخطط لها، ومن خلال تطبيق الإجراءات القانونية والبيع من خلال مزادات معلنة، لافتا إلى أن الشركة قاربت على الانتهاء من بيع الخطين الأول والثانى كخردة، في الوقت الذى انتهت تقريبا من سداد تعويضات كافة العاملين بالشركة حيث يتبقى 8 عمال فقط.

وتعد الشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئى لاستشارى مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت، وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.

وأضاف إبراهيم المناسترلى لـ"الخليج 365" أن قيمة التعويضات الاجمالية التي تم دفعها للعاملين بلغت نحو 804 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه في الفترة من 25 نوفمبر 2019 حتى 13 أكتوبر 2020 بلغت مبيعات التصفية للخردة وبعض المعدات والآلات والسيارات نحو 156.217 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يتم تسليم العاملين مستحقاتهم وفق كشوف معدة لذلك؛ حيث سيحصلون على مستحقاتهم يوم 5 نوفمبر المقبل بالنسبة لآخر كشف.