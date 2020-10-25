شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى المزارع من 19-30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأسماك اليوم الأحد 25-10-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة لجميع الأصناف وفقا للأسعار المعلنة، حيث سجل السمك البور"1" ما بين 40 – 48 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسجلت أسعار السمك البلطي الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها، البلطى المزارع "2" ما بين 19و 23جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل ما بين 24- 30 جنيها، وترواح سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى" بين 20 – 30 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها،. وسجلت اسعار المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيه للدنيس.

واستقرت أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها والوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين 32 – 38 جنيها، واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات، السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها.

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وسجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170 جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.

الجدير بالذكر أنه على مدار الستة أعوام الماضية شهد قطاع الزراعى طفرة حقيقة لم تشهدها منذ عشرات السنين، وما زال قطار التنمية الزراعية يواصل إنجازتة، ووتواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة التى انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، لتحقيق الامن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن ، و زيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، ثلاثة عشر مليار بيضة ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وبدأنا تصدير الفائض، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنية ويستوعب أكثر من ٣ملايين عامل ، بالإضافة الى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى ، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.