شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل صباحي – 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع فليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 8,490.38، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 8.331 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,490.38، ليستدف مستوى المقاومة 8,800.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,614.50.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
92
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
95
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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