شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يجني أرباحه – تحليل صباحي – 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.30% بما يعادل -1.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستقراً اعلى مستوى 28.35، ليستهدف مستوى المقاومة 33.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.15 ومستوى المقاومة 32.00.