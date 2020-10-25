شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم إعمار (4220) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.08، ارتد منه انخفاضاً بعدها ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.19% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وقد جاء تذبذب السهم الأخيرة نتيجة استناده لمستوى الدعم المحوري 10.50، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10.50، ليستهدف مستوى المقاومة 11.63.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.10.