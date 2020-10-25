شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يواصل بحثه عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.01% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 7.40، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8.25. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.66 ومستوى المقاومة 8.25.

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