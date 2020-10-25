شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يقترب من دعم محوري – تحليل صباحي – 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.03% بما يعادل -0.36 نقطة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد ليساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 17.00، ليستهدف مستوى المقاومة 19.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.12.