شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر مستوى الدعم المحوري 23.74، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.95% بما يعادل -0.46 نقطة، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 23.74، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 21.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.32 ومستوى المقاومة 24.00.