المتحدة للتأمين يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 25-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المتحدة للتأمين (8190) الانخفاض في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.04% بما يعادل -0.30 نقطة، ليحاول السهم على المدى القصير البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.98، ليستهدف مرة أخرى مستوى المقاومة القياسي 16.72.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.98 ومستوى المقاومة 15.38.
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