شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يستقر على انخفاض – تحليل صباحي – 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العالمية (8280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.99% بما يعادل -0.25 نقطة، وقد جاء انخفاض السهم كمحاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.90، ليستهدف مستوى المقاومة 29.70. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.90 ومستوى المقاومة 26.95.

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