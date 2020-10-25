شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نربط خريجى المدارس الفنية بما يحتاجه سوق العمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال المهندس مجدى حنا إن مشكلة عدم توافر العمالة الفنية الماهرة يعانى منها القطاع الصناعى منذ فترة طويلة، وأرجع هذه الأزمة إلى أن هناك تطورا كبيرا بالقطاعات الإنتاجية، في حين أن الخريج من المدارس الفنية غير مؤهل لشغل هذه الوظائف، ولم يواكب ما تشهده الصناعة من تطور.

وقال، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة في هذه القضية، لكن لا بد من تنسيق بين القطاع الصناعى الخاص والحكومة للتوصل إلى تعامل أمثل مع هذه المسألة، مشيرا إلى أن المدارس الفنية تعتمد مناهج لا تتواكب مع التطور المستمر الذى تشهده الصناعة الوطنية في كافة قطاعاتها.

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وأوضح المهندس مجدى حنا أن هناك أزمة في تدريب العامل أو الفني لأنه بعد فترة قليلة يترك المصنع، وهذا يعتبر تحديا أمام المصنع، وهنا لا بد من التوصل إلى حل أو نص في عقود العمالة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الراتب والمقابل مجزيا للعامل، مع مراعاة تطور وتسارع وارتفاع الطلب على العمالة، وكذلك لا بد أن يكون هناك اتفاق أدبى بين المصانع بعدم العمل على جذب واستقطاب العمالة من المصانع القائمة.