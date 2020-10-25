شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الأسر لتحسن مستوى الدخل مستقبلا مع انحسار كورونا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة حديثة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور توقعات الأسر المصرية بالنسبة للدخل على مدار 3 فترات، حيث تم جمع البيانات بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا فى نهاية شهر فبراير الماضى، على نفس عينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، خلال الفترات الثلاث كالآتى، الفترة الأولى خلال شهر مايو، والفترة الثانية بداية شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو، والفترة الثالثة خلال شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضى. ونشرت الدراسة بالإنفوجراف، توقعات الأسر خلال الفترات الثلاثة، حيث أظهرت التوقعات أنه في ظل تراجع عدد الإصابات كان هناك تحسنا في توقعات الأسر بالنسبة للدخل، حيث أظهرت النتائج تراجع في نسبة توقع الأسر لانخفاض دخلها خلال الثلاث شهور المقبلة، حيث إن 31.9% من الأسر توقعت تراجع دخلها مقابل 48.3% في الفترة الأولى، أى بنسبة انخفاض قدرها 16.4%، وهذا يعنى اطمئنان الأسر بحدوث تحسن متوقع في الدخل أو على الأقل ثباته في المستقبل، وهو ما ينطبق على الحضر والريف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توقعات الأسر لتحسن مستوى الدخل مستقبلا مع انحسار كورونا (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.