شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 6230 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في ارسال المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5900 نقطة كمستوى اول،شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6400 نقطة.

من المتوق6300 نقطةزع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,184 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,271 نقطة