شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9958 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 9900 نقطة، كما اخترق المؤشر متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 9900 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,885 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,982 نقطة