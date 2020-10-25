شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 16٫70 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 16٫40 فلس،وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 18 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 16 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14٫4 بينما مستوى المقاومة هو 17.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد