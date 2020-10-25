بيتك (KFH) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 25-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 689 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال تداولات الأربعاء الماضي، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 630 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 715 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 685.0 بينما مستوى المقاومة هو 694.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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