شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 199 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 206 فلس، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 180 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 207 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 196 بينما مستوى المقاومة هو 201 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر صناعات (NIND) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 25-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.