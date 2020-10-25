شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 199 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 206 فلس، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 180 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 207 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 196 بينما مستوى المقاومة هو 201 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط