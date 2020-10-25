شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق عند مستوى 684 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 590 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 630 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 710 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 679.7 بينما مستوى المقاومة هو 689.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط