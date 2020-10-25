شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 49٫50 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انزلاق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 44 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.7 بينما مستوى المقاومة هو 50.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط