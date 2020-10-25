شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 639 فلس، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 630 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 660 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 625 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 636.0 بينما مستوى المقاومة هو 641.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد