شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يشهد المزيد من الانخفاض -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يشهد المزيد من التراجعات، حيث اغلق اخر جلسات الأٍسبوع الماضي عند مستوى 8٫565 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫50 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط