شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1٫83 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 1٫70 ريال كمستوى أول ثم 1٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.77 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط