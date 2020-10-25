شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1٫94 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1٫95 ريال، مما كون بذلك نموذج القمة الثنائي، والذي ولد هدفا سعريا عند 1٫80 ريال وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫03 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط