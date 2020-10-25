شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 2٫953 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2٫85 ريال كمستوى أول ثم 2٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط