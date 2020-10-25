شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على تعويض فى حالة الإصابة أو الوفاة على الطريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهل الكثيرون من المواطنين إمكانية الحصول على تعويض فى حال الإصابة أو الوفاة فى حادث على الطريق السريع، الأمر الذى كفله القانون من خلال الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف أيضا باسم "صندوق الحوادث المجهلة"، بصفته الجهة المنوط بها صرف مبلغ التعويض بقيمة 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ويتم ذلك عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.

1- طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2- صورة رسمية من شهادة الوفاة.

3- صورة رسمية من الإعلام الشرعى.

4- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

5- صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).

6- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

7- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).

8- الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).

9- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

إجراءات تقديم طلبات التعويض:

1- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.

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2- يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

3- فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).

4- فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5- فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.

6- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات.

7- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

8- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

ومن جانبها أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اتجاه الدولة إلى زيادة الإنفاق على الطرق والكبارى فى مصر منذ عام 2018 ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق خلال عام 2020، موضحة أن ما تم ضخه من استثمارات على الطرق والكبارى فى الأربع سنوات الماضية تجلت نتائجه فى آخر عامين من 2018 إلى 2020، لتنخفض وفيات حوادث الطرق بنسبه 5%؜ فى 2018/2019 وبنسبة 44%؜ عام 2019/2020، متابعة أنه بزيادة معدل التغير فى الاستثمار على الطرق والكبارى من عام 2018إلى 2020 إلى 97% انخفض معدل تغير عدد وفيات حوادث الطرق إلى 46%.