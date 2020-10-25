شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الشيوخ": خفض أسعار الطاقة أبرز آليات دعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حماد موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الآليات التى يمكن للحكومة من خلالها دعم الصناعة الوطنية، بما يمكنها من الانطلاق بشكل أفضل ولا سيما فى صناعة الرخام ومواد البناء وبقية الصناعات المهمة التى تمثل إضافة قوية للصادرات.

وأضاف حماد موسى، لـ" الخليج 365"، أنه من أبرز تلك الآليات إعادة النظر فى تسعير الطاقة للمصانع سواء الطاقة الكهربائية أو الغاز الطبيعى وتخفيضه للصناعة، خاصة بعدما تم تحرير أسعار الوقود بمختلف أنواعه، موضحا أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية فى أى مجتمع وبالتالى فإن دعمها يمثل استقرارا للمجتمع.

أوضح حماد موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بما تمتلكه الآن من بنية أساسية عملاقة ومن وفرة فى الطاقة تمثل منطقة جذب استثمارى كبير، وهو ما يحتاج إلى تقديم بعض المزايا والحوافز سواء للمستثمر المصرى أو الأجنبى بما يحفزه على العمل فى مصر وهذا معناه إنشاء مشروعات جديدة وتوفير آلاف فرص العمل بما يساعد فى دعم النمو الاقتصادى والاجتماعى لفئات كثيرة.

وأشاد حماد موسى بما تشهده منطقة قناة السويس من مشروعات سواء فى السويس أو الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد وهى تمثل مناط جذب كبيرة للاستثمارات الجديدة فى مصر وتمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد فى المستقبل.