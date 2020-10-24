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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الزكاة والدخل دعت المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من هذا العام، وذلك في موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري.

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنبا لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو بالبريد الالكتروني، أو بالمحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.