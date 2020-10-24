60 % من الفرص الوظيفية لقرار توطين مهن الاتصالات تتركز بالمنشآت الكبرى والعملاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في توفير 9000 فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، كشفت عن تواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة.

ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي تحليل الأعمال، مبرمج، أخصائي دعم فني، فني الكتروني اتصالات، فني شبكات.

وصدر أخيرا قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

%25 لكل مجموعة وظيفية

وأوضحت الوزارة خط الأساس لتوطين الوظائف المستهدفة بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25% لكل مجموعة وظيفية، حيث تشمل: وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، وظائف الدعم الفني، الوظائف الفنية للاتصالات.

الأجر بين 5 و7 آلاف ريال

وبشأن الأجر المحتسب في التوطين يبدأ من 7000 ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأجر المحتسب ضمن نسب التوطين للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات و تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل بحيث يبدأ من 7000 ريال سعودي، فيما يبدأ الأجر المحتسب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات من 5000 ريال، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز التوطين المنتج والمستدام.

تهيئة البيئة لاستقرار العاملين

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وبالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مبادرة مهارات المستقبل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين المواطنين ودعم جهود التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف تلك المبادرات والبرامج إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من التوطين من خلال تقديم خدمات التوظيف والتأهيل والإرشاد عبر العديد من البرامج التدريبية المتنوعة لتنمية القدرات الرقمية المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم إجمالي الناتج المحلي في المملكة.

ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة إلزام المنشآت بالقرار الوزاري في السابع عشر من ذي القعدة من العام 1442.

عقوبات لغير الملزمين التطبيق

ونوهت الوزارة إلى أنه في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة عند دخول قرار التوطين حيز التطبيق، سيتم إيقاف جميع التعاملات الالكترونية بشكل آلي وذلك للمهن المستهدفة بالتوطين (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تغيير مهنة للمهنة، رخص العمل للمهن) بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري بتاريخ 27/ 9/ 1440هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

وأكدت الوزارة على أنه في حالة وجود عامل يعمل بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل سيتم تطبيق عقوبة (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل) المنصوص عليها في القرار الوزاري.

قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

60% من الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة

30 مهنة تخصصية مستهدف توطينها

7000 ريال حد أدنى لراتب للعاملين في وظائف الهندسة وتطوير التطبيقات

5000 ريال حد أدنى لراتب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية

العقوبات لغير الملتزمين