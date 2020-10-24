شركة الاتصالات الدولية تعلن عن تخفيض اتصالاتها الدولية بمناسبة المولد النبوي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلنت شركة الاتصالات الدولية (تيليمن) عن تخفيض الاتصال الدولي 50 بالمائة مدة ثلاثة ايام بمناسبة المولد النبوي. وأوضح بيان صادر عن الشركة بأن الشركة خفضت الاتصال الدولي 50 بالمائة في الفترة 28-30 من الشهر الجاري. وأشار البيان إلى أنه بإمكان المواطنين الاتصال إلى أي دولة في العالم بنصف قيمة التعرفة خلال الفترة المعلنة .

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