شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أهم النصائح لسياراتك قبل دخول فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نواجه جميعا في فصل الشتاء بعض الصعوبات اثناء القيادة سواء نهارا او ليلا لوجود تقلبات الجو من أمطار ورياح وشبورة وغيرها لذا تعرف معنا علي اهم النصائح التي نحتاجها في فصل الشتاء أثناء عملية القيادة، وهي كالاتي:

لابد من تقليل السرعة أثناء القيادة في فصل الشتاء، لمزيد من السلامة على الطرقات، وتفادي حدوث أي مفاجآت قد تظهر لك.

يجب الحفاظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الأخرى، فذلك يضمن السيطرة الجيدة على المركبة، وخاصة إذا تفاجأت بأي طارئ، ودست على المكابح وحدث الانزلاق، فتكون مسافة الأمان كافية للسيطرة مجددًا على السيارة.

ضرورة خفض السرعة تدريجيًا، وذلك من خلال الدعس بلطف على دواسة المكابح، وخاصة على المنعطفات والمنحدرات والأرضيات المائلة.

عند فقد السيطرة على السيارة، ركز نظرك على الطريق، ولا تنظر لأي حاجز كان لأنه وقتها ستصطدم به لا محالة.

لابد من تفقد الفرامل والطنابير وجودتها بشكل دائم كل فترة معينة من الزمن، واستبدل التالف منها .

يجب الالتزام بقواعد السير والأولويات واحرص جيدًا على عدم مخالفتها.

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يجب البعد عن السير على المسطحات المائية، وفي مناطق الانجماد والثلوج.

لابد من الحذر من السير فوق الأرضيات المبللة بالزيت بأنواعه المختلفة.

من الضروري تفقد إطارات السيارة وسلامتها قبل فصل الشتاء، وخاصة عمق الفرزات فيها لضمان الحصول على الاحتكاك الكافي مع الأرضية.

كما يجب تفقد نظافة الزجاج الأمامي للسيارة، واذا كانت المساحات الأمامية للمركبة تعمل بشكل سليم. الانتظار على الأقل 15 دقيقة بعد نزول المطر في فصل الشتاء، حتى تغتسل الشوارع بالشكل الصحيح من الأتربة والمواد النفطية والزيوت.

السير بجانب الطرقات تجنبًا للاصطدام بالمراكب الأخرى، والابتعاد عن مناطق تواجد الأطفال.

فحص البطارية خلال الأشهر الباردة أنت تميل إلى ممارسة المزيد من الضغط على بطارية سيارتك، من خلال التوسع في استخدام السخانات، والمساحات، والأضواء، لذلك تحقق من فحص بطارية سيارتك باستمرار والتأكد من أنها خالية من العيوب، كما أن درجات الحرارة تؤثر على العملية الكيميائية داخل البطارية، التي تنتج وتخزن الكهرباء، وتتباطئ بفعالية كبيرة في فصل الشتاء.

واخيرا يجب التحقق من كل الأضواء، واستبدال الأضواء التي لا تعمل، كما تأكد من أنها نظيفة، ومن الضروري التأكد من شفرات المساحات الخاصة بسيارتك، لتمكين الرؤية بوضوح أثناء المطر والثلوج. الإطارات التغييرات في درجة الحرارة، يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الضغط في الإطارات الخاصة بسيارتك، لذلك تأكد من التحقق منها بشكل منتظم.