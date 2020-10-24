شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. و41.77 دولار لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط 41.77 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة منخفضا بمقدار 69 سنتا، أو ما يوازي 1.6% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39.85 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 79 سنتا أو ما يوازي 1.9% وشهدت أسعار النفط انخفاضا بعد إعلان مؤسسة النفط الليبية، رفع حالة الطورائ عن مينائي السدرة وراس لانوف وايضا نتيجة لارتفاع اعداد إصابات بفيروس كورونا المستجد والمخاوف بشأن الطلب العالمي للنفط. Advertisements وكان مسؤول في شرق ليبيا قال أمس لرويترز، إنه من المتوقع استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة. جاءت تصريحات المسؤول بعد أن قالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن ثمة مؤشرات جيدة على أن المنشآت النفطية في مينائي راس لانوف والسدرة ستكون جاهزة لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة للغاية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي، إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.

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