شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم .. الأسمنت يتراوح بين 700 إلى 750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 24 -10-2020 استقرارا فى أسعار الحديد، والأسمنت، والرمل، والجبس، وذلك وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر طن الحديد سجل 9500 - 10000جنيها تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها.

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 السابع، أن طن الأسمنت سجل 650-680 جنيها تسليم المصنع، فى حين يصل سعر المستهلك إلى 700-750 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

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وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.

وأضاف الزينى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء بالرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار، وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن يجب أن يعلن عن الاشتراطات الجديدة البناء، وذلك ليستعد الجميع للبناء وفقا للاشتراطات الجديدة.