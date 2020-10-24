شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تستعرض سبل الارتقاء بأداء منظومة العمل بجهاز حماية المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة، وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى، الأمر الذى يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحرة، مشيرة إلى أن الجهاز يعد أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، حيث استعرضت مع فريق العمل برئاسة أبراهيم السجينى والذى تم تكليفه مؤخراً، كقائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

شارك فى الزيارة كل من حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى وتنمية الموارد البشرية.

وقالت إن الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة والتى تمثل المكون الرئيسى فى تطوير منظومة عمل الجهاز ليقوم بدوره وفق رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية.

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وأشارت نيفين جامع إلى أهمية مراجعة الهيكل التنظيمى للجهاز لإيجاد إطار مؤسسى قوى يساعد على تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية تسهم فى تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليميا ودوليا.

وأكدت نيفين جامع حرص الوزارة على التزام الجهاز بالحيادية التامة فى بحث القضايا التى تتم دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أى ممارسات تعيق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أوضح إبراهيم السجينى، القائم بعمل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز ملتزم بدوره الرئيسى فى إرساء قواعد اقتصاد السوق الحرة وتوفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية من أى ممارسات ضارة أو احتكارية قد تؤثر سلبا على منظومة المنافسة داخل الاقتصاد المصرى.

وعبر السجينى عن ثقته الكاملة فى الكوادر البشرية المؤهلة المتواجدة داخل الجهاز والتى تمتلك خبرات كبيرة جعلت من جهاز حماية المنافسة المصرى واحداً من أهم أجهزة المنافسة ليس فقط على المستوى الإقليمى وإنما على المستوى الدولى أيضا، خاصة أن الجهاز عضو رئيسى فى شبكة المنافسة الدولية.