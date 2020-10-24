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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب 76% لتسجل 2.1 مليار دولار أول 8 أشهر بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% قياسا على نفس الفترة من العام الماضى.
وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات، تصدير الذهب والحلى والأحجار الكريمة لـ 30 دولة من بينهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من يناير- أغسطس من العام الماضى تضمنت (كينيا-كرواتيا-روسيا الاتحادية-التشيك-النمسا-تشاد-مدغشقر).
وسيطرت 5 دول على 99.2% من قيمة صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من ” يناير-أغسطس 2020″ بقيمة 2.145 مليار دولار.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 69% من إجمالى صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.495 مليار دولار فى مقابل 823 مليون دولار بنمو 82%. وجاءت كندا فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصرى مستحوذة على 23.7% من إجمالى الصادرات بقيمة 513 مليون دولار فى مقابل 377 مليون دولار بارتفاع 36%.
واحتلت أستراليا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلى المصرى مستحوذة على 3.9% من الصادرات بقيمة بلغت 85 مليون دولار، تليها سويسرا بنحو 39 مليون دولار.
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