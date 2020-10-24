شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم جنيهان والبطاطس 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-10-2020 استقرارا لجميع الأصناف، وفقا للأسعار المعلنة فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم سجلت الكيلو 2-5، وأسعار الفاصوليا سجلت 3-5 جنيهات، والبطاطس تتراوح بين 1.75 - 2.75 جنيه، وأسعار الخيار تراوحت من 5 إلى 7 جنيهات والبطاطا من 1.5 إلى 2 جنيه، والباذنجان رومى من 1.5 إلى 2 جنيه، والباذنجان عروس أبيض من 3 إلى 4 جنيهات، والباذنجان عروس أسود من 2.5 إلى 3 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 6 جنيهات.

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وأضاف النجيب، فى تصريحات خاصة، أن سعر البصل الأحمر يترواح بين 5 إلى 5.5 جنيه، والبصل أبيض من 4 إلى 5 جنيه، والجزر من 3 إلى 5، والبسلة من 18 من 20، والبامية من 15 الى 17 جنيها ، سعر الفلفل الوان من 17 الى 21 جنيها، والفلفل الرومي الاخضر من 3 الى 5 جنيهات ، والفلفل الحامي الاخضر من 2.5 الى 4.5، والمشروم الكرتونه من 160 الى 170، والجنزبيل الاخضر الكرتونة من 170 الى 180، والثوم البلدى من 17 الى 20، والثوم الصينى الكرتونه بـ230، و الليمون البلدى من 6 الى 7، والليمون الايطالى من 5 الى 6، وسعر الملوخيه ليتراوح من 1.5 الى 2، والسبانخ من 7 الى 10، والقلقاس من 3 الى 3.5 ك، والكرنب احمر القفص ب 70، و الكرنب ابيض سلطه القفص ب 150، والقرنبيط الواحده ب 5، و البروكلي 10 جنيهات.

وذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات 5 أنواع خضروات لـ58 ألف طن، منها الثوم ما يقرب من 34 ألفا و597 طنا، وصادرات الفلفل 2777 طن ، وباذنجان 1276 طن والفاصوليا 16 الف 665 طن ، خيار 3341 منذ بدء موسم التصدير وحتى 14 من الشهر الجارى، وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية، وجارٍ الشحن والتصدير لجميع اسواق العالم.