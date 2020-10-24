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أسعار الدواجن اليوم 20 جنيها فى المزرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 24-10-2020 فى السوق المحلية، حيث سجلت 20  جنيها للكيلو من المزرعة، وذلك حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية. 

 

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن سجلت اليوم 20 جنيها من المزرعة، مشيرا إلى أن سعر للمستهلك يتراوح بين 23-25  جنيها للكيلو. 

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وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن كيلو صافى تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة فى حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة. 

 

يذكر  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، واصلت التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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