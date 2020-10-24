شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 832 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم السبت في مصر تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 832 جنيها للجرام، وذلك عقب تراجع الذهب عالميا إلى 1901 دولارا من 1909 دولار.



أسعار الذهب اليوم .. أسعار الذهب اليوم .. عيار 18 سجل 713.25 جنيها

عيار 21 سجل 832 جنيها

عيار 24 سجل 950.75 جنيه

الجنيه الذهب 6656 جنيها

اوقية الذهب 1901 دولار

وعوضت توقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية أثر ضغوط فرضها الدولار القوي، ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية بعد هبوط الأسعار إلى 1903.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل ما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01% إلى 1905.80 دولار أمس .

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والذهب الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم المحتمل مرتفع 0.3% في الأسبوع، وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى رفينيتيف ميتلز ريسيرش "المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، تساعدان الذهب على الارتفاع، وفقا لرويترز

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 % إلى 24.54 دولار للأوقية، لكنها تتجه لارتفاع أسبوعي بنسبة 1.5 %. وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 882.40 دولار وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 2387.02 دولار.