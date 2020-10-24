شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الصناعة برجال الأعمال يؤكد خفض غاز المصانع يرفع حصيلة الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كمال الدسوقي ، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار الطاقة تساهم بنسبة كبيرة في تكلفة إنتاج بعض السلع، خاصة كثيفة الاستهلاك مثل صناعات السيراميك والطوب والحديد والأسمنت وكذلك الحراريات والمواد العازلة، وبالتالي فإن رفع أسعار الطاقة يؤثر سلباً على تنافسية الصناعة الوطنية مقارنة بمثيلها بالخارج، خاصة في ظل تقديم الدول المنافسة سعر تنافسي للغاز، وهو ما يتطلب سرعة دراسة أسعار الغاز في أقرب اجتماع حكومي.

ويرى "الدسوقي"، أن السعر العادل لغاز المصانع يتراوح في حدود 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أهمية خفض سعر الغاز للاقتصاد القومي، حيث يساهم خفض سعر الغاز في تعظيم الاستفادة من النشاط الصناعي، وهو ما يساهم بالتبعية في زيادة عائدات الدولة من الضرائب إلى ضعف ما تحققه حالياً، وكذلك زيادة الصادرات وبالتالي توافر النقد الأجنبي.

Advertisements

كما طالب عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تسهيل الإجراءات الجمركية على المنافذ وتطوير منظومه الجمارك بشكل عام لتسهيل دخول وخروج المنتجات بشكل أسهل من الوضع القائم، متمنياً أن يخصص الرئيس السيسي عام 2021 للصناعة، ويطلق المزيد من المبادرات لدعم القطاع تحت رعايته.

ويقدر حجم الاستثمارات فى مصانع صناعة الحديد والصلب "المتكاملة وشبه المتكاملة"، بنحو 150 مليار جنيه، وتشغل 88% من العمالة فى تلك الصناعة، وهى صناعة تدخل منتجاتها فى الكثير من الصناعات المدنية والبنية الأساسية وغيرها، وهى المصانع القادرة على التصدير، حيث إن 100% من صادرات مصر من الحديد والصلب من تلك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، ولأنها منتجات ذات منشأ مصرى.