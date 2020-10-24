"تصديرى مواد البناء ": تخفيض سعر الغاز يساهم فى زيادة صادات القطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات ، إن المجلس يسعى إلى ضخ المزيد من الصادرات لتنفيذ توجهات القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه رغم جائحة كورونا استطاع المجلس فى ذروة الأزمة تحقيق صادرات بقيمة 775 مليون دولار بارتفاع 14% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى 2020 .

وأضاف نعمان ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، إن تخفيض سعر الغاز المترقب من الحكومة خلال الفترة المقبلة سيساهم فى مضاعفة صادرات مواد البناء خاصة ، وأن الغاز الذى يمثل نحو 70% من مدخلات إنتاج الصناعات الكيماوية ، و الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الحديد والصلب ، والسيراميك ، والاسمدة ، والزجاج ، وكذلك الأسمنت ، وارتفاع سعره عن السعر العالمى يقلل من منافسة المنتجات المصرية أمام مثيلتها من السلع فى الأسواق العالمية ، وتخفيض سعر الغاز ليتماشى مع السعر العالمى أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية .

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وأوضح ، أن جميع الصناعات رفعت مقترحاتها بسعر الغاز اللازم للصناعة إلى وزيرة الصناعة ومجلس الوزراء والذى يتراوح مابين 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية كحد أقصى، وهى الاسعار المناسبة لسعر الغاز عالميا ، خاصة وأن السعر الحالى يرتفع الضعف عن سعر الغاز العالمى وتطرحه الحكومة المصرية للصناعة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .

وأوضح عضو المجلس التصديرى لمواد البناء ، أن هناك 10 دول استحوزت على 75.5% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.301 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- يونيو 2020" وفى مقدمتها الامارات وزادت صادرات مصر من مواد البناء إليها خلال أول 6 أشهر من العام الجارى ويليها كندا وفى المرتبة الثالثة إيطاليا ثم تركيا .