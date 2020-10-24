"غرفة الجيزة التجارية " تطالب بتفعيل قانون حظر تدوال الدواجن الحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سامح السيد ، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بضرورة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية فى السوق للحفاظ على جودة المنتج المحلى والحفاظ على صحة المواطن ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن هناك مخاطر كبيرة تنتج عن ذبح الدواجن فى محال غير مؤهلة صحيا ، مشيرا الى أنه بعد ذبح الدواجن لابد وأن يتم حفظها في درجة حرارة 40 تحت الصفر ، حتى يتم القضاء على البكتريا ، لافتا الى أن هناك اعتقاد خاطىء بأن عملية غليان الدواجن تقتل البكتريا وهذا غير صحيح. Advertisements وأكد السيد ، أن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، تسعى جاهدة للبدء في تنفيذ قانون 70 لسنة 2009 لحظر تداول الدواجن والطيور حية، مشيرا الي أن مصر الدولة الوحيدة تقريبا التي لم تطبق منع تداول الطيور حية، موضحا أن الاستثمار الداجني أصبح يمثل أكثر من 100 مليار جنيها وهو ما يؤكد أن هذه الصناعة تمثل قوة إنتاجية في مصر خاصة بعد أن اتيح لمصر فرصا للتصدير في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وإعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور.

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