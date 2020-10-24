شكرا لقرائتكم خبر عن "المصدرين " المشروعات الزراعية ساهمت فى زيادة الصادرات خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام علوان ، نائب رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الحاصلات الزراعية خلال فترة كورونا كان لها النصيب الأكبر في الصادرات المصرية، مضيفا أنها مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة نظرا للجودة التي وصل إليها الإنتاج المصري خلال الأعوام الماضية وهو ما أدى إلى فتح أسواق جديدة فى الخليج وأوربا .

وأضاف علوان ، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 " أن المشروعات القومية الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أدت إلى زيادة الإنتاج المحلى من جميع الأصناف والحالات الزراعية وهو ما أدى إلى تلبية الاحتياجات المحلية من المحاصيل ووجود فائض أدى الي زيادة الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة، مشيرا الي أن مشروع المليون ونصف فدان ومشروع الصوبات الزراعية أدى الى اكتفاء السوق المحلى وخاصة في المحاصيل الرئيسية.

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وأشار نائب رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية الي إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و398 ألف 232 طن ، بالإضافة إلى تصدير 678 ألف 64 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 353 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 138 ألف و781 طن، فى حين احتل الرمان المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 66 ألف و 784 طن.