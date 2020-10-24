شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية الأسبوع الجارى..أبرزها دعوى "بيجو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المستثمرون بالبورصة المصرية 13 حدث خلال الأسبوع الجاري، أبرزها نظر الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية، كما تعقد شركة الشرقية-ايسترن كومباني عومية للموافقة على شطب الأراضي التي لم تعد في حيازة الشركة بسبب نزع ملكيتها أو الصادر بشأنها أحكام قضائية أو غيرها من سجلات الشركة والتنازل عن أرض الشركة بمدينة العريش.

وتبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت، بعقد عموميتي وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، حيث تعقد الأولى جمعية عامة عادية لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة، كما تعقد جمعية غير العادية للنظر في الموافقة على استمرار الشركة وتخفيض الخسائر المرحلة بقيمة فائض عام 2019- 2020، وترحيل الخسائر المرحلة إلى سنوات قادمة، وتعقد الثانية جمعية عامة لمناقشة تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة لمد أجل مدة الشركة.

ويوم الأحد تعقد جمعية ايسترن كومباني، جمعية عامة عادية للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي، والموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بواقع 1.40 جنيه لكل سهم عن أرباح العام المالي الماضي، وكذلك التصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي وإخلاء ذمة المجلس عن الفترة.

كما ستنظر العمومية الموافقة على شطب الأراضي التي لم تعد في حيازة الشركة بسبب نزع ملكيتها أو الصادر بشأنها أحكام قضائية أو غيرها من سجلات الشركة والتنازل عن أرض الشركة بمدينة العريش لجهة سيادية نظراً لانتهاء الترخيص واستحالة استخدامها في ظل الظروف الأمنية في المنطقة.

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وفي نفس اليوم تنظر محكمة الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات –تابعة لشركة اربيا انفستمنتس هولدنج، ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية، وذلك بعد تأجيل الدعوى للإطلاع من جانب المدعي عليه.

فيما ينتهي الحق في توزيع كوبون شركتي الدلتا للسكر، مصر بني سويف، يوم الأحد، بواقع 25 قرشاً للسهم الأول، و1.5 جنيه للسهم الثاني، في حين ينتقل الحق توزيع الكوبون رقم (23) بواقع 4 جنيهات للسهم الواحد الخاص بشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، لمشتري السهم حتى نهاية الجلسة.

ويوم الاثنين 26 أكتوبر، يتم صرف القسط الثالث بقيمة 0,375 جنيه لشركة رواد السياحة، وذلك ضمن 4 أقساط لكوبون بقيمة 1.5 جنيه للسهم، وتنظر المحكمة الدعوى رقم 43 لسنة 24ق استئناف عالي مأمورية شمال القاهرة لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، لتنفيذ حكم التحكيم ووضع الصيغ التنفيذية بمبلغ 9.9 مليون جنيه ضد شركة الصعيد العامة للمقاولات، لضم مفردات الدعوى.

وتعقد يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، عمومية شركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، حيث تنظر الأولى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، كما ستناقش التصديق على القوائم المالية، وتقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية الماضية، وتنظر الثانية توزيع أجزاء من الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية في 28 أبريل 2020، والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة 30 يونيو 2020.

كما يبدأ يوم الأربعاء، صرف الكوبون بواقع جنيه ونصف لسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت، توزيع الكوبون بواقع 25 قرشاً لسهم الدلتا للسكر.